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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Метка с значением максимального расстояния цены на графике - индикатор для MetaTrader 5
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При прокручивании графика в стороны или при изменении масштаба, берутся максимальное и минимальное значения видимых на графике цен, вычисляется их разница в пунктах и результат отображается в левом верхнем углу окна графика.
Может быть полезно для быстрого анализа изменения цен тем, кому лень каждый раз вести мышку с зажатой кнопкой от низа вверх.
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