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Индикаторы

Метка с значением максимального расстояния цены на графике - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Mitrofanov
Nikolay Mitrofanov

Nikolay Mitrofanov

4.6 (24)
16 продуктов 5 кодов 1 тема 54 комментария
Просмотров:
1672
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Сверху слева.

При прокручивании графика в стороны или при изменении масштаба, берутся максимальное и минимальное значения видимых на графике цен, вычисляется их разница в пунктах и результат отображается в левом верхнем углу окна графика. 


Может быть полезно для быстрого анализа изменения цен тем, кому лень каждый раз вести мышку с зажатой кнопкой от низа вверх. 

    SAR Color SAR Color

    Цветной индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    EA Turning point EA Turning point

    Для Сигнальных Индикаторов - Модуль сигналов для Мастера MQL5

    Follow The Price Panel Follow The Price Panel

    Панель для ручного выставления отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров. Трейлинг отложенных ордера на заданное расстояние от цены

    TRIX Four Colors TRIX Four Colors

    Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в виде гистограммы из четырёх цветов