При прокручивании графика в стороны или при изменении масштаба, берутся максимальное и минимальное значения видимых на графике цен, вычисляется их разница в пунктах и результат отображается в левом верхнем углу окна графика.





Может быть полезно для быстрого анализа изменения цен тем, кому лень каждый раз вести мышку с зажатой кнопкой от низа вверх.