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TRIX Four Colors - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) выполнен в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM). Всего гистограмма может иметь четыре цвета.
Схема раскраски (в коде):
/*
'TRIX' > previous TRIX && 'TRIX' < 0.0 -> 'Color'=1.0
'TRIX' > previous TRIX && 'TRIX' > 0.0 -> 'Color'=2.0
'TRIX' < previous TRIX && 'TRIX' > 0.0 -> 'Color'=3.0
'TRIX' < previous TRIX && 'TRIX' < 0.0 -> 'Color'=4.0
*/
Вид индикатора:
Рис. 1. TRIX Four Colors
Follow The Price Panel
Панель для ручного выставления отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров. Трейлинг отложенных ордера на заданное расстояние от ценыМетка с значением максимального расстояния цены на графике
Отображает максимальное расстояние цены в пунктах от минимальной до максимальной цен на графике.
ButtonExpert
Кнопки добавить в ваш Эксперт созданный с помощью Мастера MQL5Bollinger Bands Cross Arrow 2
На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - если бар пересек линию индикатора ('Upper' или 'Lower') ставим значок. Переработка первой версии.