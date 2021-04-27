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Индикаторы

TRIX Four Colors - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1751
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) выполнен в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM). Всего гистограмма может иметь четыре цвета.

Схема раскраски (в коде):

      /*
       'TRIX' > previous TRIX && 'TRIX' < 0.0 -> 'Color'=1.0
       'TRIX' > previous TRIX && 'TRIX' > 0.0 -> 'Color'=2.0
       'TRIX' < previous TRIX && 'TRIX' > 0.0 -> 'Color'=3.0
       'TRIX' < previous TRIX && 'TRIX' < 0.0 -> 'Color'=4.0
      */

Вид индикатора:

TRIX Four Colors

Рис. 1. TRIX Four Colors

    Follow The Price Panel Follow The Price Panel

    Панель для ручного выставления отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров. Трейлинг отложенных ордера на заданное расстояние от цены

    Метка с значением максимального расстояния цены на графике Метка с значением максимального расстояния цены на графике

    Отображает максимальное расстояние цены в пунктах от минимальной до максимальной цен на графике.

    ButtonExpert ButtonExpert

    Кнопки добавить в ваш Эксперт созданный с помощью Мастера MQL5

    Bollinger Bands Cross Arrow 2 Bollinger Bands Cross Arrow 2

    На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - если бар пересек линию индикатора ('Upper' или 'Lower') ставим значок. Переработка первой версии.