Для Сигнальных Индикаторов - Модуль сигналов для Мастера MQL5

Отображает максимальное расстояние цены в пунктах от минимальной до максимальной цен на графике.

Панель для ручного выставления отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров. Трейлинг отложенных ордера на заданное расстояние от цены