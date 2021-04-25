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SAR Color - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) окрашивается в цвет рекомендованного открытия позиции.
Рис. 1. SAR Color
EA Turning point
Для Сигнальных Индикаторов - Модуль сигналов для Мастера MQL5SignalStochReverse
MQL5 Wizard класс для создания модуля торговых сигналов.
Метка с значением максимального расстояния цены на графике
Отображает максимальное расстояние цены в пунктах от минимальной до максимальной цен на графике.Follow The Price Panel
Панель для ручного выставления отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров. Трейлинг отложенных ордера на заданное расстояние от цены