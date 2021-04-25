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Индикаторы

SAR Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1570
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) окрашивается в цвет рекомендованного открытия позиции.

SAR Color

Рис. 1. SAR Color


    EA Turning point EA Turning point

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    Панель для ручного выставления отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров. Трейлинг отложенных ордера на заданное расстояние от цены