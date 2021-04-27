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ButtonExpert - библиотека для MetaTrader 5
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TRIX Four Colors
Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в виде гистограммы из четырёх цветовFollow The Price Panel
Панель для ручного выставления отложенных 'Buy stop' и 'Sell stop' ордеров. Трейлинг отложенных ордера на заданное расстояние от цены
Bollinger Bands Cross Arrow 2
На основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - если бар пересек линию индикатора ('Upper' или 'Lower') ставим значок. Переработка первой версии.TRIX Four Colors EA
Торговля по пользовательскому индикатору 'TRIX Four Colors'