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ButtonExpert - библиотека для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
1393
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
Turning point.mq5 (59.22 KB) просмотр
\MQL5\Experts\ExpertButton\
SignalTurningPoint.mqh (10.97 KB) просмотр
EA Turning point.mq5 (7.02 KB) просмотр
ExpertButton.mqh (182.04 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Добавляем ещё одну функцию 

ExpertButton

Копируем ваш эксперт в папку ExpertButton открываем файл в Metaeditor 

1. меняем строчку в вашем Эксперте #include <Expert\Expert.mqh> на строчку #include "ExpertButton.mqh"

ExpertButton 1


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