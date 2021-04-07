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Lock Loss Martingale Display - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Развитие версии Lock Loss Martingale
Новое:
- Добавлен дисплей состояния - он состоит из двух графических объектов OBJ_LABEL - верхний всегда показывает размер Equity и Balance, а нижний состояние советника
Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления. Работает только на текущем символе и для позиций открытых по текущему символу. Допустимая просадка (в процентах от Баланса) задаётся в Balance Drawdown. Интервал проверки задаётся через Search signals (правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара).
После открытия локирующей позиции позиции (или позиций) советник ожидает пока на текущем символе не останется локирующих позиций открытых им самим.
Рис. 1. Lock Loss Martingale Display
Рис. 2. Lock Loss Martingale Display
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На основе кода ( Hull moving average ) - в одном окне два индикатора 'Hull moving average' образуют канал