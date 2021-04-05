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MA Color N Bars Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iMA (Moving Average, MA) на отрезке 'MA: trend N Bars' баров определят тренд - если индикатор на отрезке 'MA: trend N Bars' равномерно растёт (или падает), это считается, что присутствует тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.
В этом индикаторе (в отличии от MA Color N Bars) добавлен графический стиль DRAW_FILLING. Заливка имеет более строгие правила, чем раскраска тренда. Кроме цвета тренда проверяется ещё дополнительное условие:
- для тренда вверх - значение индикатора iMA должно лежать ниже цены Low
- для тренда вниз - значение индикатора iMA должно быть выше цены High
Рис. 1. MA Color N Bars Filling
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Индикатор по статье John Ehlers-а в журнале "Stocks & Commodities V. 33:09", стр.12-15
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