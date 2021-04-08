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Индикаторы

Hull moving average Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2709
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Использовался индикатор Hull moving average - теперь в одном окне сразу два индикатора, которые образуют канал. Канал отрисовывается благодаря тому, что один индикатора рассчитывается по ценам 'High', а второй по ценам 'Low'

Two Hull moving average Channel

Рис. 1. Two Hull moving average Channel

Сигналами могут служить пробитие ценой верхней или нижней границы канала.

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