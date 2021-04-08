Идея индикатора

Использовался индикатор Hull moving average - теперь в одном окне сразу два индикатора, которые образуют канал. Канал отрисовывается благодаря тому, что один индикатора рассчитывается по ценам 'High', а второй по ценам 'Low'





Рис. 1. Two Hull moving average Channel

Сигналами могут служить пробитие ценой верхней или нижней границы канала.