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Hull moving average Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Использовался индикатор Hull moving average - теперь в одном окне сразу два индикатора, которые образуют канал. Канал отрисовывается благодаря тому, что один индикатора рассчитывается по ценам 'High', а второй по ценам 'Low'
Рис. 1. Two Hull moving average Channel
Сигналами могут служить пробитие ценой верхней или нижней границы канала.
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