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Lock Loss - эксперт для MetaTrader 5
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Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления. Работает только на текущем символе и для позиций открытых по текущему символу. Допустимая просадка (в процентах от Баланса) задаётся в Balance Drawdown. Интервал проверки задаётся через Search signals (правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара).
После открытия локирующей позиции позиции (или позиций) советник ожидает пока на текущем символе не останется локирующих позиций открытых им самим.
В указанное время начинаем закрывать позиции и удалять отложенные ордераPuria method 2
Трендовая торговая система по методу Пуриа
Более строгий ФракталPure Fractals EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Pure Fractals". Выбор вида торговли: открытие по рынку, отложенные limit или отложенные stop ордера