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Lock Loss Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Развитие первой версии Lock Loss
Новое в версии Martingale:
- Добавлен параметр 'Lot coefficient' - если указать значение '1.0', советник будет работать как версия 1, а вот если значение параметра будет отличное от '1.0' - тогда будут открываться противоположные позиции с объёмом умноженным на 'Lot coefficient'
Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления. Работает только на текущем символе и для позиций открытых по текущему символу. Допустимая просадка (в процентах от Баланса) задаётся в Balance Drawdown. Интервал проверки задаётся через Search signals (правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара).
После открытия локирующей позиции позиции (или позиций) советник ожидает пока на текущем символе не останется локирующих позиций открытых им самим.
Название графика и описание таймфрейма. Выбор типа привязки (по углам или по центру). Развитие первой версииPan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волны
Индикатор iMA рассчитанный на основе iADXRelative Vigor EA 2 Trade mode
Модификация версии "Relative Vigor EA 2"