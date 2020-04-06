Идея торговой стратегии

Развитие первой версии Lock Loss

Новое в версии Martingale:

Добавлен параметр 'Lot coefficient' - если указать значение '1.0', советник будет работать как версия 1, а вот если значение параметра будет отличное от '1.0' - тогда будут открываться противоположные позиции с объёмом умноженным на 'Lot coefficient'

Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления. Работает только на текущем символе и для позиций открытых по текущему символу. Допустимая просадка (в процентах от Баланса) задаётся в Balance Drawdown. Интервал проверки задаётся через Search signals (правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара).

После открытия локирующей позиции позиции (или позиций) советник ожидает пока на текущем символе не останется локирующих позиций открытых им самим.