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Lock Loss Martingale - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2461
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Развитие первой версии Lock Loss

Новое в версии Martingale:

  • Добавлен параметр 'Lot coefficient' - если указать значение '1.0', советник будет работать как версия 1, а вот если значение параметра будет отличное от '1.0' - тогда будут открываться противоположные позиции с объёмом умноженным на 'Lot coefficient'

Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления. Работает только на текущем символе и для позиций открытых по текущему символу. Допустимая просадка (в процентах от Баланса) задаётся в Balance Drawdown. Интервал проверки задаётся через Search signals (правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара).

После открытия локирующей позиции позиции (или позиций) советник ожидает пока на текущем символе не останется локирующих позиций открытых им самим.

Lock Loss

    Name Chart 2 Name Chart 2

    Название графика и описание таймфрейма. Выбор типа привязки (по углам или по центру). Развитие первой версии

    Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72

    Рассчитывает фазу и амплитуду предполагаемой волны

    iMA on iADX iMA on iADX

    Индикатор iMA рассчитанный на основе iADX

    Relative Vigor EA 2 Trade mode Relative Vigor EA 2 Trade mode

    Модификация версии "Relative Vigor EA 2"