Торговая стратегия

Поиск сигнала и Трейлинг только в момент рождения нового бара, соответственно текущий бар - это бар #1. Сам сигнал - это когда цена пробивает индикатор iMA (Moving Average, MA) и затем цена возвращается (снова пробивает).

Нюансы:

Тип бара, который пробивает и который возвращается не умеет значение, главное соблюсти условия пробития: цена High выше iMA, а цена Low ниже iMA. Чтобы сигнал был засчитан, необходимо между пробитием и возвратом наличие минимального количества баров (параметр ' Signal: Minimum number of reverse bars ').

'). Если это первый запуск советника (или перезапуск) советник предпримет попытку найти последнее пересечение на последних 100 барах - таким образом экономиться время до первого сигнала.





Рис. 1. iMA Breakout and Reverse Simple





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') Параметр ' Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Трейлинг и поиск сигнала работают ТОЛЬКО в момент рождения нового бара.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот постоянный и задаётся в 'Lots'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder

MA:

Параметры индикатора iMA (Moving Average, MA) и параметр количества баров для сигнала 'Signal: Minimum number of reverse bars'.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.