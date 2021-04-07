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iMA Breakout and Reverse Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Поиск сигнала и Трейлинг только в момент рождения нового бара, соответственно текущий бар - это бар #1. Сам сигнал - это когда цена пробивает индикатор iMA (Moving Average, MA) и затем цена возвращается (снова пробивает).
Нюансы:
- Тип бара, который пробивает и который возвращается не умеет значение, главное соблюсти условия пробития: цена High выше iMA, а цена Low ниже iMA. Чтобы сигнал был засчитан, необходимо между пробитием и возвратом наличие минимального количества баров (параметр 'Signal: Minimum number of reverse bars').
- Если это первый запуск советника (или перезапуск) советник предпримет попытку найти последнее пересечение на последних 100 барах - таким образом экономиться время до первого сигнала.
Рис. 1. iMA Breakout and Reverse Simple
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Трейлинг и поиск сигнала работают ТОЛЬКО в момент рождения нового бара.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот постоянный и задаётся в 'Lots'.
Time control:
В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder
MA:
Параметры индикатора iMA (Moving Average, MA) и параметр количества баров для сигнала 'Signal: Minimum number of reverse bars'.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления. Доработка кода 'Lock Loss Martingale'Мультитаймфреймовый индикатор фракталов и индикатор технической разметки на его основе.
Живая мультитаймфреймовая авторазметка с помощью Fibonacci Time Zones, Andrew's Pitchforks, Equidistant Channels на основе индикатора Fractals
На основе кода ( Hull moving average ) - в одном окне два индикатора 'Hull moving average' образуют каналRepaint Event Objects
Замена цвета событий календаря на графике