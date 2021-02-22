Описание

Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Панель выводит всю информацию о текущем символе (информация берётся из объекта класса CSymbolInfo) в объекте класса CListView.

В версии 2 теперь информация о коэффициентах маржи соответствует спецификации символа:

Рис. 1. Панель 'All information about the symbol 2'