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Советники

All information about the symbol 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1637
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Описание

Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Панель выводит всю информацию о текущем символе (информация берётся из объекта класса CSymbolInfo) в объекте класса CListView.

В версии 2 теперь информация о коэффициентах маржи соответствует спецификации символа:

All information about the symbol 2

Рис. 1. Панель 'All information about the symbol 2'

    Long Waiting - Basic CFD Expert for beginners Long Waiting - Basic CFD Expert for beginners

    Basic expert for stock (CFD) traiding. Opening a long position with daily profit taking, if any.

    MA Square MA Square

    Площадь между ценой и индикатором iMA (Moving Average, MA)

    ZigZag RSI ZigZag RSI

    ZigZag Rsi построен на базе осциллятора RSI.

    WPR Custom Smoothing WPR Custom Smoothing

    Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)