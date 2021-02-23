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WPR Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)
Рис. WPR Custom Smoothing
ZigZag RSI
ZigZag Rsi построен на базе осциллятора RSI.All information about the symbol 2
Панель-утилита: вся информация о текущем символе (информация берётся из объекта класса CSymbolInfo). Панель на базе класса CDialog
Basic Money Management code
Basic Money management script for control volume and risk in your trade systemThree information charts MA
Информационный индикатор: выводит три графики (M5, H1 и D1) и на каждом два пользовательских индикатора 'Custom Moving Average Inputs'