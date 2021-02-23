WPR Custom Smoothing

Панель-утилита: вся информация о текущем символе (информация берётся из объекта класса CSymbolInfo). Панель на базе класса CDialog

Basic Money management script for control volume and risk in your trade system

Информационный индикатор: выводит три графики (M5, H1 и D1) и на каждом два пользовательских индикатора 'Custom Moving Average Inputs'