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Индикаторы

WPR Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1751
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Принцип работы

    Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, WPR) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)

    WPR Custom Smoothing

    Рис. WPR Custom Smoothing

    ZigZag RSI ZigZag RSI

    ZigZag Rsi построен на базе осциллятора RSI.

    All information about the symbol 2 All information about the symbol 2

    Панель-утилита: вся информация о текущем символе (информация берётся из объекта класса CSymbolInfo). Панель на базе класса CDialog

    Basic Money Management code Basic Money Management code

    Basic Money management script for control volume and risk in your trade system

    Three information charts MA Three information charts MA

    Информационный индикатор: выводит три графики (M5, H1 и D1) и на каждом два пользовательских индикатора 'Custom Moving Average Inputs'