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MA Square - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Подсчет площади между ценой и индикатором iMA (Moving Average, MA)
Рис. MA Square + iMA в главном окне (iMA нанесён специально, только для целей демонстрации)
В дальнейшем индикатор будет применяться для анализа стратегий основанных на анализе цены и значений индикатора iMA. Возможно будет найдена закономерность, если площадь достигла определенного значения (все конечно индивидуально для символа и таймфрейма) то нужно закрывать позицию.
Индикатор Alligator с полностью настраиваемыми линиями. Плюс линия цветом показывает участки на которых нет трендаiRSI Bounce Simple
Максимально простой советник по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Вошли в зону - открыли позицию, покинули зону - закрыли позицию
Basic expert for stock (CFD) traiding. Opening a long position with daily profit taking, if any.All information about the symbol 2
Панель-утилита: вся информация о текущем символе (информация берётся из объекта класса CSymbolInfo). Панель на базе класса CDialog