Принцип работы

Подсчет площади между ценой и индикатором iMA (Moving Average, MA)





Рис. MA Square + iMA в главном окне (iMA нанесён специально, только для целей демонстрации)

В дальнейшем индикатор будет применяться для анализа стратегий основанных на анализе цены и значений индикатора iMA. Возможно будет найдена закономерность, если площадь достигла определенного значения (все конечно индивидуально для символа и таймфрейма) то нужно закрывать позицию.