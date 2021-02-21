CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA Square - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1951
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Принцип работы

    Подсчет площади между ценой и индикатором iMA (Moving Average, MA)

    MA Square

    Рис. MA Square + iMA в главном окне (iMA нанесён специально, только для целей демонстрации)

    В дальнейшем индикатор будет применяться для анализа стратегий основанных на анализе цены и значений индикатора iMA. Возможно будет найдена закономерность, если площадь достигла определенного значения (все конечно индивидуально для символа и таймфрейма) то нужно закрывать позицию.

    Alligator MA Color N Bars Alligator MA Color N Bars

    Индикатор Alligator с полностью настраиваемыми линиями. Плюс линия цветом показывает участки на которых нет тренда

    iRSI Bounce Simple iRSI Bounce Simple

    Максимально простой советник по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Вошли в зону - открыли позицию, покинули зону - закрыли позицию

    Long Waiting - Basic CFD Expert for beginners Long Waiting - Basic CFD Expert for beginners

    Basic expert for stock (CFD) traiding. Opening a long position with daily profit taking, if any.

    All information about the symbol 2 All information about the symbol 2

    Панель-утилита: вся информация о текущем символе (информация берётся из объекта класса CSymbolInfo). Панель на базе класса CDialog