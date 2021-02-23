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ZigZag RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Логика индикатора проста. При смене тенденции, об этом факте говорит индикатор RSI Trend, мы ищем максимальную/ минимальную цены на участке предыдущей тенденции. Как только этот ценовой уровень будет найден, он сразу же будет отмечен индикатором ZigZag Rsi.
Параметры индикатора
RSI Period - соответствует периоду индикатора RSI
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