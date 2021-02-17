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OsMA Color 2 EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2248
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
OsMA Color 2 EA.mq5 (106.92 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
OsMA Color 2.mq5 (14.88 KB) просмотр
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Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору OsMA Color 2 на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. По умолчанию Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг отключены (параметры вставлены в '0') и проверка сигнала производится только в момент рождения нового бара (параметр 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10'). Если цвет гистограммы трендовый - советник открывает позицию. Таким образом при тренде можно набирать объем позиций в одну сторону. Как только получим противоположный сигнал - противоположные позиции будут закрыты. 

И так до следующего переворота сигнала.

Торговые сигналы:

Пример набора позиций BUY - перед этим была открыта позиция SELL, но она была закрыта по перевороту сигнала.

    OsMA Color 2 EA

    Рис. 1. OsMA Color 2 EA набирает позиции BUY


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
    • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
    • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

    'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

    Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

    Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    Time control:

    В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder

    OsMA Color 2:

    Параметры пользовательского индикатора OsMA Color 2.

    Additional features:

    Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

    ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)

    Additional features

    За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    H4 D1 Panel 2 H4 D1 Panel 2

    Информационная панель на базе класса CDialog. Берется два таймфрейма по три бара и показывается тип бара

    H4 D1 Panel H4 D1 Panel

    Информационная панель на базе класса CDialog. Берется два таймфрейма по три бара и показывается тип бара

    iRSI Bounce Simple iRSI Bounce Simple

    Максимально простой советник по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Вошли в зону - открыли позицию, покинули зону - закрыли позицию

    Alligator MA Color N Bars Alligator MA Color N Bars

    Индикатор Alligator с полностью настраиваемыми линиями. Плюс линия цветом показывает участки на которых нет тренда