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iRSI Bounce Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Максимально облегченная стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг отсутствует.
Торговые сигналы:
- Открыть BUY: индикатор пересекает снизу-вверх уровень 'RSI Level UP' - индикатор вошел в зону
- Закрыть BUY: индикатор пересекает сверху-вниз уровень 'RSI Level UP' - индикатор покинул зону
- Открыть SELL: индикатор пересекает сверху-вниз уровень 'RSI Level DOWN' - индикатор вошел в зону
- Закрыть SELL : индикатор пересекает снизу-вверх уровень 'RSI Level DOWN' - индикатор покинул зону
Рис. 1. iRSI Bounce Simple. Открытие и закрытие позиции SELL
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
RSI:
Параметры индикатора RSI.
Additional features:
Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
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