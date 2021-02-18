Торговая стратегия

Максимально облегченная стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг отсутствует.

Торговые сигналы:

Открыть BUY: индикатор пересекает снизу-вверх уровень ' RSI Level UP ' - индикатор вошел в зону

' - индикатор вошел в зону Закрыть BUY: индикатор пересекает сверху-вниз уровень ' RSI Level UP ' - индикатор покинул зону

' - индикатор покинул зону Открыть SELL: индикатор пересекает сверху-вниз уровень ' RSI Level DOWN ' - индикатор вошел в зону

' - индикатор вошел в зону Закрыть SELL : индикатор пересекает снизу-вверх уровень 'RSI Level DOWN' - индикатор покинул зону





Рис. 1. iRSI Bounce Simple. Открытие и закрытие позиции SELL





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

RSI:

Параметры индикатора RSI.

Additional features:

Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.