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iRSI Bounce Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2417
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Максимально облегченная стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг отсутствует. 

Торговые сигналы:

  • Открыть BUY: индикатор пересекает снизу-вверх уровень 'RSI Level UP' - индикатор вошел в зону
  • Закрыть BUY: индикатор пересекает сверху-вниз уровень 'RSI Level UP' - индикатор покинул зону
  • Открыть SELL: индикатор пересекает сверху-вниз уровень 'RSI Level DOWN' - индикатор вошел в зону
  • Закрыть SELL : индикатор пересекает снизу-вверх уровень 'RSI Level DOWN' - индикатор покинул зону

iRSI Bounce Simple

Рис. 1. iRSI Bounce Simple. Открытие и закрытие позиции SELL


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

RSI:

Параметры индикатора RSI.

Additional features:

Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

OsMA Color 2 EA OsMA Color 2 EA

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'OsMA Color 2' - набираем позицию на каждом баре. Закрытие по перевороту

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Alligator MA Color N Bars Alligator MA Color N Bars

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MA Square MA Square

Площадь между ценой и индикатором iMA (Moving Average, MA)