Принцип работы

Индикатор - информационная панель выполнена на базе класса CDialog. Используются классы CCanvas и CBmpButton. С двух таймфреймов (H4 и D1) берутся три бара и в панели отображается тип этих баров:

Рис. Индикатор-панель 'H4 D1 Panel'

На рисунке показана сама панель и, для наглядности, два графика: таймфрейм H4 и таймфрейм D1.