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Индикаторы

H4 D1 Panel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1856
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы

    Индикатор - информационная панель выполнена на базе класса CDialog. Используются классы CCanvas и CBmpButton. С двух таймфреймов (H4 и D1) берутся три бара и в панели отображается тип этих баров:

    H4 D1 Panel

    Рис. Индикатор-панель 'H4 D1 Panel'

    На рисунке показана сама панель и, для наглядности, два графика: таймфрейм H4 и таймфрейм D1.

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    Информационная панель на базе класса CDialog. Берется два таймфрейма по три бара и показывается тип бара

    OsMA Color 2 EA OsMA Color 2 EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'OsMA Color 2' - набираем позицию на каждом баре. Закрытие по перевороту