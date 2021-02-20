Принцип работы

Индикатор Alligator на трех независимо-настраиваемых iMA. Через общий для трех линий параметр 'MA: trend N Bars' задаётся количество баров тренда - если тренда нет, участок линии отрисовывается цветом 'PaleTurquoise':





Рис. Индикатор Alligator MA Color N Bars