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Alligator MA Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Индикатор Alligator на трех независимо-настраиваемых iMA. Через общий для трех линий параметр 'MA: trend N Bars' задаётся количество баров тренда - если тренда нет, участок линии отрисовывается цветом 'PaleTurquoise':
Рис. Индикатор Alligator MA Color N Bars
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