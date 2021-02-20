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Индикаторы

Alligator MA Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2131
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Принцип работы

    Индикатор Alligator на трех независимо-настраиваемых iMA. Через общий для трех линий параметр 'MA: trend N Bars' задаётся количество баров тренда - если тренда нет, участок линии отрисовывается цветом 'PaleTurquoise':

    Alligator MA Color N Bars

    Рис. Индикатор Alligator MA Color N Bars

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    Площадь между ценой и индикатором iMA (Moving Average, MA)

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