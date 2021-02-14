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OsMA Color 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) на базе стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM показывает раскрашивается тремя цветами:
- индикаторы выше нуля и текущий столбик гистограммы выше предыдущего (DodgerBlue)
- индикатор ниже нуля и текущий столбик гистограммы ниже предыдущего (Tomato)
- третий цвет (Silver) закрывает гистограмму в остальных случаях
Рис. 1. OsMA Color 2
RSI Trend
Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.MA Color Histogramm N Bars
iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы показывает тренд на N барах
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