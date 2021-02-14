OsMA Color 2

iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы показывает тренд на N барах

Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.

Мультисимвольный советник. Торговля символами входящими в индекс доллара по сигналам пользовательского индикатора

Информационная панель на базе класса CDialog. Берется два таймфрейма по три бара и показывается тип бара