CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

OsMA Color 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2285
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) на базе стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM показывает раскрашивается тремя цветами:

  • индикаторы выше нуля и текущий столбик гистограммы выше предыдущего (DodgerBlue)
  • индикатор ниже нуля и текущий столбик гистограммы ниже предыдущего (Tomato)
  • третий цвет (Silver) закрывает гистограмму в остальных случаях

OsMA Color 2

Рис. 1. OsMA Color 2


    RSI Trend RSI Trend

    Это индикатор тренда, построенный на основе стандартного RSI.

    MA Color Histogramm N Bars MA Color Histogramm N Bars

    iMA (Moving Average, MA) в виде цветной гистограммы показывает тренд на N барах

    USDx EA USDx EA

    Мультисимвольный советник. Торговля символами входящими в индекс доллара по сигналам пользовательского индикатора

    H4 D1 Panel H4 D1 Panel

    Информационная панель на базе класса CDialog. Берется два таймфрейма по три бара и показывается тип бара