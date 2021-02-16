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Индикаторы

H4 D1 Panel 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2605
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Принцип работы

    Версия 2: изменено расположение столбцов и строк, заголовки теперь в черном цвете и жирные. Отдельный цвет для бычьих и медвежьих баров.

    Индикатор - информационная панель выполнена на базе класса CDialog. Используются классы CCanvas и CBmpButton. С двух таймфреймов (H4 и D1) берутся три бара и в панели отображается тип этих баров:

    H4 D1 Panel 2

    Рис. Индикатор-панель 'H4 D1 Panel 2l'

    На рисунке показана сама панель и, для наглядности, два графика: таймфрейм H4 и таймфрейм D1.

    H4 D1 Panel H4 D1 Panel

    Информационная панель на базе класса CDialog. Берется два таймфрейма по три бара и показывается тип бара

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