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H4 D1 Panel 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Версия 2: изменено расположение столбцов и строк, заголовки теперь в черном цвете и жирные. Отдельный цвет для бычьих и медвежьих баров.
Индикатор - информационная панель выполнена на базе класса CDialog. Используются классы CCanvas и CBmpButton. С двух таймфреймов (H4 и D1) берутся три бара и в панели отображается тип этих баров:
Рис. Индикатор-панель 'H4 D1 Panel 2l'
На рисунке показана сама панель и, для наглядности, два графика: таймфрейм H4 и таймфрейм D1.
Информационная панель на базе класса CDialog. Берется два таймфрейма по три бара и показывается тип бараUSDx EA
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