H4 D1 Panel 2

Принцип работы

Версия 2: изменено расположение столбцов и строк, заголовки теперь в черном цвете и жирные. Отдельный цвет для бычьих и медвежьих баров.

Индикатор - информационная панель выполнена на базе класса CDialog. Используются классы CCanvas и CBmpButton. С двух таймфреймов (H4 и D1) берутся три бара и в панели отображается тип этих баров:





Рис. Индикатор-панель 'H4 D1 Panel 2l'

На рисунке показана сама панель и, для наглядности, два графика: таймфрейм H4 и таймфрейм D1.