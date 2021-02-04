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Days of the week color ARROW v2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Доработанный индикатор Days of the week color ARROW - теперь любой день недели можно отключить через входные параметры.
Индикатор отображает различным цветом дни недели при помощи графического стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW
Рис. 1. Days of the week color ARROW v2 - отключены все дни недели, кроме пятницы
RSI LiDo Color
Индикатор iRS (Relative Strength Index, RSI) в виде цветных точкеOHLC breakdown
Индикатор показывает пробитие цен предыдущего бара
Trading Plan
Уровни рассчитанные по индикатору iATR (Average True Range, ATR)MAOnVolumesOnMA
Индикатор iVolumes (Volumes) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)