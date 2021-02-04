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Индикаторы

Days of the week color ARROW v2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1855
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Доработанный индикатор Days of the week color ARROW - теперь любой день недели можно отключить через входные параметры.

Индикатор отображает различным цветом дни недели при помощи графического стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW

Days of the week color ARROW v2

Рис. 1. Days of the week color ARROW v2 - отключены все дни недели, кроме пятницы

    RSI LiDo Color RSI LiDo Color

    Индикатор iRS (Relative Strength Index, RSI) в виде цветных точке

    OHLC breakdown OHLC breakdown

    Индикатор показывает пробитие цен предыдущего бара

    Trading Plan Trading Plan

    Уровни рассчитанные по индикатору iATR (Average True Range, ATR)

    MAOnVolumesOnMA MAOnVolumesOnMA

    Индикатор iVolumes (Volumes) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)