Идея индикатора

Доработанный индикатор Days of the week color ARROW - теперь любой день недели можно отключить через входные параметры.

Индикатор отображает различным цветом дни недели при помощи графического стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW





Рис. 1. Days of the week color ARROW v2 - отключены все дни недели, кроме пятницы