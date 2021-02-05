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Trading Plan - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить два канала ('+RP' и '+GAIN'), которые формируются на основе High, Low цены и индикатора iATR (Average True Range, ATR)
Рис. 1. Trading Plan
Принцип расчета линий 'GAIN' и 'RP':
- '+GAIN' = High + ATR * Coefficient GAIN
- '+RP' = High + ATR * Coefficient RP
- '-RP'= Low - ATR * Coefficient RP
- '-GAIN = Low - ATR * Coefficient GAIN
то есть значения индикатора iATR (умноженное на коэффициент) добавляется к High, отнимается от Low.
Используется как уровни для определения рисков.
Отображение цветом дней недели (при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW). Любой день недели можно отключитьRSI LiDo Color
Индикатор iRS (Relative Strength Index, RSI) в виде цветных точке
Индикатор iVolumes (Volumes) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.