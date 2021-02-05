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Индикаторы

Trading Plan - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2695
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Отобразить два канала ('+RP' и '+GAIN'), которые формируются на основе High, Low цены и индикатора iATR (Average True Range, ATR)

Trading Plan

Рис. 1. Trading Plan

Принцип расчета линий 'GAIN' и 'RP':

  • '+GAIN' = High + ATR * Coefficient GAIN
  • '+RP' = High + ATR * Coefficient RP
  • '-RP'= Low - ATR * Coefficient RP
  • '-GAIN = Low - ATR * Coefficient GAIN

то есть значения индикатора iATR (умноженное на коэффициент) добавляется к High, отнимается от Low.

Используется как уровни для определения рисков.

Days of the week color ARROW v2 Days of the week color ARROW v2

Отображение цветом дней недели (при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW). Любой день недели можно отключить

RSI LiDo Color RSI LiDo Color

Индикатор iRS (Relative Strength Index, RSI) в виде цветных точке

MAOnVolumesOnMA MAOnVolumesOnMA

Индикатор iVolumes (Volumes) сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)

Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.

Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.