Идея индикатора

Отобразить два канала ('+RP' и '+GAIN'), которые формируются на основе High, Low цены и индикатора iATR (Average True Range, ATR)





Рис. 1. Trading Plan

Принцип расчета линий 'GAIN' и 'RP':

'+GAIN' = High + ATR * Coefficient GAIN

'+RP' = High + ATR * Coefficient RP

'-RP'= Low - ATR * Coefficient RP

'-GAIN = Low - ATR * Coefficient GAIN

то есть значения индикатора iATR (умноженное на коэффициент) добавляется к High, отнимается от Low.

Используется как уровни для определения рисков.