Идея индикатора

Начальная идея отображать индикатор iRS (Relative Strength Index, RSI) в виде точек была в RSI LiDo.

Теперь в индикаторе есть два настраиваемых, через входные параметры, уровня ('RSI: Level UP' и 'RSI: Level DOWN') и три цвета для точек:

- если индикатор находится между своими уровнями

- если индикатор находится между своими уровнями - если индикатор попал в зону перекупленности (стал равен или больше ' RSI: Level UP ')



- если индикатор попал в зону перекупленности (стал равен или больше - если индикатор попал в зону перепроданности (стал равен или меньше ' RSI: Level DOWN ') - если индикатор попал в зону перепроданности (стал равен или меньше





Рис. 1. RSI LiDo Color