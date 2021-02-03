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Индикаторы

RSI LiDo Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2517
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Идея индикатора

Начальная идея отображать индикатор iRS (Relative Strength Index, RSI) в виде точек была в RSI LiDo

Теперь в индикаторе есть два настраиваемых, через входные параметры, уровня ('RSI: Level UP' и 'RSI: Level DOWN') и три цвета для точек:

  • MistyRose - если индикатор находится между своими уровнями
  • Lime - если индикатор попал в зону перекупленности (стал равен или больше 'RSI: Level UP')
  • DarkOrange - если индикатор попал в зону перепроданности (стал равен или меньше 'RSI: Level DOWN')

RSI LiDo Color

Рис. 1. RSI LiDo Color

    OHLC breakdown OHLC breakdown

    Индикатор показывает пробитие цен предыдущего бара

    Manual Rectangle Manual Rectangle

    Советник-утилита. Открывает позиции когда цена пересекает прямоугольник, выставленный на график вручную

    Days of the week color ARROW v2 Days of the week color ARROW v2

    Отображение цветом дней недели (при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW). Любой день недели можно отключить

    Trading Plan Trading Plan

    Уровни рассчитанные по индикатору iATR (Average True Range, ATR)