Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI LiDo Color - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2517
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Начальная идея отображать индикатор iRS (Relative Strength Index, RSI) в виде точек была в RSI LiDo.
Теперь в индикаторе есть два настраиваемых, через входные параметры, уровня ('RSI: Level UP' и 'RSI: Level DOWN') и три цвета для точек:
- - если индикатор находится между своими уровнями
- - если индикатор попал в зону перекупленности (стал равен или больше 'RSI: Level UP')
- - если индикатор попал в зону перепроданности (стал равен или меньше 'RSI: Level DOWN')
Рис. 1. RSI LiDo Color
OHLC breakdown
Индикатор показывает пробитие цен предыдущего бараManual Rectangle
Советник-утилита. Открывает позиции когда цена пересекает прямоугольник, выставленный на график вручную
Days of the week color ARROW v2
Отображение цветом дней недели (при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW). Любой день недели можно отключитьTrading Plan
Уровни рассчитанные по индикатору iATR (Average True Range, ATR)