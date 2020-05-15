Индикатор строит две трендовые линии по двум последним фракталам

Советник управляющий счетом. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете. Показывает прибыль полученную по каждой паре за определенное время. Помогает переключаться между множества открытых окон...