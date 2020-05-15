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Индикаторы

Days of the week color ARROW - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2155
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор отображает различным цветом дни недели. В отличии от предшественника ( Days of the week color ) данный индикатор выполнен на базе стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW

Days of the week colo ARROW

Рис. 1. Вид индикатора

    Line through two fractals Line through two fractals

    Индикатор строит две трендовые линии по двум последним фракталам

    cm BASKET cm BASKET

    Советник управляющий счетом. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете. Показывает прибыль полученную по каждой паре за определенное время. Помогает переключаться между множества открытых окон...

    Manual Close Alarm Two Lines Manual Close Alarm Two Lines

    Помощник в ручной торговле. Алерт и закрытие позиции при пересечении горизонтальных линий

    iAlligator Intersection iAlligator Intersection

    Проверка стратегии на основе индикатора iAlligator (Alligator)