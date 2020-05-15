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Days of the week color ARROW - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор отображает различным цветом дни недели. В отличии от предшественника ( Days of the week color ) данный индикатор выполнен на базе стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW
Рис. 1. Вид индикатора
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