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OHLC breakdown - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор построен на базе графического построения DRAW_ARROW - всего четыре индикаторных буфера.
Рис. 1. OHLC breakdown
Принцип раскрашивания на рисунке ниже:
Рис. 2. Принцип индикатора OHLC breakdown
Индикатора ищет случай когда предыдущий и текущий бар - разные по направлению. Вместо обозначения OHLC приняты обозначения 'Upper', 'Up', 'Low' и 'Lower'. Располагаются они сверху вниз. Если текущий бар пробивает одно или несколько OHLC предыдущего - индикатор отображает это на предыдущем баре.
Советник-утилита. Открывает позиции когда цена пересекает прямоугольник, выставленный на график вручнуюiAC iAO Two identical colors
Советник на двух индикаторах: iAC (Accelerator Oscillator) и iAO (Awesome Oscillator). Сигналом служит одновременное появление двух столбиков гистограмм одинакового цвета на обоих индикаторах
Индикатор iRS (Relative Strength Index, RSI) в виде цветных точкеDays of the week color ARROW v2
Отображение цветом дней недели (при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW). Любой день недели можно отключить