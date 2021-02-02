Идея индикатора

Индикатор построен на базе графического построения DRAW_ARROW - всего четыре индикаторных буфера.





Рис. 1. OHLC breakdown

Принцип раскрашивания на рисунке ниже:

Рис. 2. Принцип индикатора OHLC breakdown

Индикатора ищет случай когда предыдущий и текущий бар - разные по направлению. Вместо обозначения OHLC приняты обозначения 'Upper', 'Up', 'Low' и 'Lower'. Располагаются они сверху вниз. Если текущий бар пробивает одно или несколько OHLC предыдущего - индикатор отображает это на предыдущем баре.