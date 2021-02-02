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Индикаторы

OHLC breakdown - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2352
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор построен на базе графического построения DRAW_ARROW - всего четыре индикаторных буфера.

OHLC breakdown

Рис. 1. OHLC breakdown

Принцип раскрашивания на рисунке ниже:

OHLC breakdown

Рис. 2. Принцип индикатора OHLC breakdown

Индикатора ищет случай когда предыдущий и текущий бар - разные по направлению. Вместо обозначения OHLC приняты обозначения 'Upper', 'Up', 'Low' и 'Lower'. Располагаются они сверху вниз. Если текущий бар пробивает одно или несколько OHLC предыдущего - индикатор отображает это на предыдущем баре.

Manual Rectangle Manual Rectangle

Советник-утилита. Открывает позиции когда цена пересекает прямоугольник, выставленный на график вручную

iAC iAO Two identical colors iAC iAO Two identical colors

Советник на двух индикаторах: iAC (Accelerator Oscillator) и iAO (Awesome Oscillator). Сигналом служит одновременное появление двух столбиков гистограмм одинакового цвета на обоих индикаторах

RSI LiDo Color RSI LiDo Color

Индикатор iRS (Relative Strength Index, RSI) в виде цветных точке

Days of the week color ARROW v2 Days of the week color ARROW v2

Отображение цветом дней недели (при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW). Любой день недели можно отключить