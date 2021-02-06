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MAOnVolumesOnMA - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Рис. 1. MAOnVolumesOnMA
Сам индикатор iVolumes (Volumes) в виде гистограммы и линия 'MAOnVolumes' - Volumes сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)
Trading Plan
Уровни рассчитанные по индикатору iATR (Average True Range, ATR)Days of the week color ARROW v2
Отображение цветом дней недели (при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW). Любой день недели можно отключить
Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.iDEMA hopper simple
Стратегия: пробой баром индикатора iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA). Трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)