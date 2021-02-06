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Индикаторы

MAOnVolumesOnMA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1973
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

MAOnVolumesOnMA

Рис. 1. MAOnVolumesOnMA

Сам индикатор iVolumes (Volumes) в виде гистограммы и линия 'MAOnVolumes' - Volumes сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)

    Trading Plan Trading Plan

    Уровни рассчитанные по индикатору iATR (Average True Range, ATR)

    Days of the week color ARROW v2 Days of the week color ARROW v2

    Отображение цветом дней недели (при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW). Любой день недели можно отключить

    Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.

    Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.

    iDEMA hopper simple iDEMA hopper simple

    Стратегия: пробой баром индикатора iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA). Трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)