MAOnVolumesOnMA

Отображение цветом дней недели (при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW). Любой день недели можно отключить

Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.

Стратегия: пробой баром индикатора iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA). Трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)