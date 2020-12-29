Breakdown OHLC 2

Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Закрытие противоположных позиций. Наращивание позиции только если "покупай ниже, продавай выше"

Простой класс CIndCopies, который позволяет при написании индикаторов контролировать общее количество запущенных в данном окне таких же индикаторов, порядковый номер текущего индикатора, а также узнать как загружен данный индикатор - через iCustom или присоединен к окну.