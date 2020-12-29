Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Breakdown OHLC 2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2122
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы индикатора
Развитие первой версии ( Breakdown OHLC ) - теперь индикатор для расчета пересечения использует данные с таймфрейма M1.
Индикатор ищет момент, когда цена Close текущего бара пересекает цену High или Low предыдущего бара. Индикатор построен на базе стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW. Содержит два индикаторных буфера:
- '0' - буфер значков (если в этом буфере значение отличное от '0.0' - значит это сигнал
- '1' - буфер цвета значков (может принимать значение '0.0' или '1.0', имеет смысл проверять только если в буфере '0' есть сигнал)
Когда пересечение обнаружено - на баре рисуется значок, код которого задан в 'Arrow code for style DRAW_COLOR_ARROW' (коды значков можно посмотреть в шрифте Wingdings).
Рис. 1. Breakdown OHLC 2
Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Закрытие противоположных позиций. Наращивание позиции только если "покупай ниже, продавай выше"Indicator Сopies
Простой класс CIndCopies, который позволяет при написании индикаторов контролировать общее количество запущенных в данном окне таких же индикаторов, порядковый номер текущего индикатора, а также узнать как загружен данный индикатор - через iCustom или присоединен к окну.
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с раскрашенными зонамиFrAMAcolor
Стандартный индикатор FRAMA (добавлен цвет для направления)