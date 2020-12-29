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Индикаторы

Breakdown OHLC 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2122
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

Развитие первой версии ( Breakdown OHLC ) - теперь индикатор для расчета пересечения использует данные с таймфрейма M1.

Индикатор ищет момент, когда цена Close текущего бара пересекает цену High или Low предыдущего бара. Индикатор построен на базе стиля рисования  DRAW_COLOR_ARROW. Содержит два индикаторных буфера:

  • '0' - буфер значков (если в этом буфере значение отличное от '0.0' - значит это сигнал
  • '1' - буфер цвета значков (может принимать значение '0.0' или '1.0', имеет смысл проверять только если в буфере '0' есть сигнал)

Когда пересечение обнаружено - на баре рисуется значок, код которого задан в 'Arrow code for style DRAW_COLOR_ARROW' (коды значков можно посмотреть в шрифте   Wingdings).

Breakdown OHLC 2

Рис. 1. Breakdown OHLC 2

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    Indicator Сopies Indicator Сopies

    Простой класс CIndCopies, который позволяет при написании индикаторов контролировать общее количество запущенных в данном окне таких же индикаторов, порядковый номер текущего индикатора, а также узнать как загружен данный индикатор - через iCustom или присоединен к окну.

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