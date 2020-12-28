Торговая стратегия

Сигналы формируются от индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - проверка сигнала только в момент рождения нового бара. В советнике нет: Тейк профит, Стоп лосс и Трейлинга. При получении сигнала противоположные позиции закрываются.

Торговые сигналы:

сигнал BUY: индикатор находится ниже нуля и есть экстремум (прогиб вниз)

сигнал SELL: индикатор находится выше нуля и есть экстремум (прогиб вверх)

Также проверяется дополнительное условие: новая позиция BUY может быть открыта только если она будет НИЖЕ остальных позиций BUY, соответственно новая позиция может быть открыта только если она будет ВЫШЕ остальных позиций SELL.

Рис. 1. iRVI Expert

Рекомендации по оптимизации:





Рис. 2. iRVI Expert - Settings





Рис. 3. iRVI Expert - Inputs





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

RVI:

Параметры индикатора iRVI.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.