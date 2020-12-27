Простой класс CIndCopies, который позволяет при написании индикаторов контролировать общее количество запущенных в данном окне таких же индикаторов, порядковый номер текущего индикатора, а также узнать как загружен данный индикатор - через iCustom или присоединен к окну.

Требуется только подсоединить файл данного класса:

#include <Copies.mqh>

и объявить один объект класса:



CIndCopies ind;

Объект класса содержит три свойства:

int N; The total number of the same indicators loaded in this chart (общее количество загруженных в текущем окне таких же индикаторов.)

int I; The number of the current indicator, if I = -1, then the indicator is called via iCustom (номер текущего индикатора. Если I=-1, значит текущий индикатор вызван через iCustom)

string str; A unique string for a current indicator (Уникальная строка для текущего индикатора)

Пример индикатора с применением данного класса, который показывает как взаимодействуют и "видят" друг друга одинаковые индикаторы в данном окне с помощью этого класса, подключенного двумя строками кода.





#include <Canvas\iCanvas.mqh> #include <Copies.mqh> input string str = "Name1" ; CIndCopies ind( "test" ); int OnInit () { Draw(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { ind.ReNew(); Draw(); } } void Draw() { Canvas.Erase( 0x00FFFFFF ); int d=W.Height/(ind.N); Canvas.FillRectangle( 0 ,ind.I*d,W.Width- 1 ,(ind.I+ 1 )*d,Canvas.Grad(( double )ind.I/(ind.N+ 1 ))& 0x80FFFFFF ); int fontSize=W.Height/(ind.N+ 2 ); string text = str+ ": " + ind.str+ ", I=" + string (ind.I)+ ", N=" + string (ind.N); int w,h; Canvas.CurentFont( "Tahoma" ,fontSize); Canvas.TextSize(text,w,h); Canvas.CurentFont( "Tahoma" , int (fontSize*W.Width* 0.9 /w)); _CommXY( int ( 0.05 *W.Width),ind.I*d,str+ ": " + ind.str+ ", I=" + string (ind.I)+ ", N=" + string (ind.N)); Canvas.Update(); }







