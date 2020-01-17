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Индикаторы

Breakdown OHLC - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2661
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

Индикатор ищет момент, когда текущая цена (цена Close) пересекает цену High или Low предыдущего бара. Индикатор построен на базе стиля рисования  DRAW_COLOR_ARROW. Содержит два индикаторных буфера:

  • '0' - буфер значков (если в этом буфере значение отличное от '0.0' - значит это сигнал
  • '1' - буфер цвета значков (может принимать значение '0.0' или '1.0', имеет смысл проверять только если в буфере '0' есть сигнал)

Когда пересечение обнаружено - на баре рисуется значок, код которого задан в 'Arrow code for style DRAW_COLOR_ARROW' (коды значков можно посмотреть в шрифте   Wingdings).

Breakdown OHLC

    Pending Trailing Pending Trailing

    Трейлинг отложенных ордеров. Отложенный ордер идёт вслед за ценой.

    Two iMA Crossing Arrow EA Two iMA Crossing Arrow EA

    Пример работы с пользовательским индикатором Two iMA Crossing Arrow

    Pending HLine by Time Pending HLine by Time

    Работа отложенными ордерами. Полуавтомат: помощник в ручной торговле. В заданное время размещает отложенные ордера по горизонтальным линиям

    Channel Two iMA Target Fibonacci Retracement Channel Two iMA Target Fibonacci Retracement

    Торговая стратегия на канале из двух iMA (Moving Average, MA). Прибыль выставляется по Fibonacci Retracement