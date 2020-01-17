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Breakdown OHLC - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
Индикатор ищет момент, когда текущая цена (цена Close) пересекает цену High или Low предыдущего бара. Индикатор построен на базе стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW. Содержит два индикаторных буфера:
- '0' - буфер значков (если в этом буфере значение отличное от '0.0' - значит это сигнал
- '1' - буфер цвета значков (может принимать значение '0.0' или '1.0', имеет смысл проверять только если в буфере '0' есть сигнал)
Когда пересечение обнаружено - на баре рисуется значок, код которого задан в 'Arrow code for style DRAW_COLOR_ARROW' (коды значков можно посмотреть в шрифте Wingdings).
Pending Trailing
Трейлинг отложенных ордеров. Отложенный ордер идёт вслед за ценой.Two iMA Crossing Arrow EA
Пример работы с пользовательским индикатором Two iMA Crossing Arrow
Pending HLine by Time
Работа отложенными ордерами. Полуавтомат: помощник в ручной торговле. В заданное время размещает отложенные ордера по горизонтальным линиямChannel Two iMA Target Fibonacci Retracement
Торговая стратегия на канале из двух iMA (Moving Average, MA). Прибыль выставляется по Fibonacci Retracement