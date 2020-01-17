Breakdown OHLC

Принцип работы индикатора



Индикатор ищет момент, когда текущая цена (цена Close) пересекает цену High или Low предыдущего бара. Индикатор построен на базе стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW. Содержит два индикаторных буфера:

'0' - буфер значков (если в этом буфере значение отличное от '0.0' - значит это сигнал

'1' - буфер цвета значков (может принимать значение '0.0' или '1.0', имеет смысл проверять только если в буфере '0' есть сигнал)

Когда пересечение обнаружено - на баре рисуется значок, код которого задан в 'Arrow code for style DRAW_COLOR_ARROW' (коды значков можно посмотреть в шрифте Wingdings).



