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Индикаторы

RSI Levels Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2238
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Описание

Несколько раскрашенных зон для индикатора (Relative Strength Index, RSI). Зоны выполнены при помощи графического стиля DRAW_FILLING

RSI Levels Filling

Рис. 1. RSI Levels Filling

    Breakdown OHLC 2 Breakdown OHLC 2

    Индикатор отображает момент пересечения предыдущего бара. Использует стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW. Развитие первой версии

    iRVI Expert iRVI Expert

    Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Закрытие противоположных позиций. Наращивание позиции только если "покупай ниже, продавай выше"

    FrAMAcolor FrAMAcolor

    Стандартный индикатор FRAMA (добавлен цвет для направления)

    iMA Opposite Trade iMA Opposite Trade

    Торговая стратегия по пересечению цены и индикатора iMA (Moving Average, MA) - в случае сигнала открываются две противоположные позиции.