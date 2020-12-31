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RSI Levels Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Несколько раскрашенных зон для индикатора (Relative Strength Index, RSI). Зоны выполнены при помощи графического стиля DRAW_FILLING
Рис. 1. RSI Levels Filling
Breakdown OHLC 2
Индикатор отображает момент пересечения предыдущего бара. Использует стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW. Развитие первой версииiRVI Expert
Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Закрытие противоположных позиций. Наращивание позиции только если "покупай ниже, продавай выше"
FrAMAcolor
Стандартный индикатор FRAMA (добавлен цвет для направления)iMA Opposite Trade
Торговая стратегия по пересечению цены и индикатора iMA (Moving Average, MA) - в случае сигнала открываются две противоположные позиции.