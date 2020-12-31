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Индикаторы

FrAMAcolor - индикатор для MetaTrader 5

SEM
SEM

SEM

7 кодов 2 темы 349 комментариев
Просмотров:
2053
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.


https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/trend_indicators/fama


Пример: период от 11 до 250 интервал 10

Пример: период от 11 до 500 интервал 5


RSI Levels Filling RSI Levels Filling

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с раскрашенными зонами

Breakdown OHLC 2 Breakdown OHLC 2

Индикатор отображает момент пересечения предыдущего бара. Использует стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW. Развитие первой версии

iMA Opposite Trade iMA Opposite Trade

Торговая стратегия по пересечению цены и индикатора iMA (Moving Average, MA) - в случае сигнала открываются две противоположные позиции.

CCI Extremum Detection CCI Extremum Detection

В одном окне линия индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и цветная гистограмма экстремумов индикатора