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FrAMAcolor - индикатор для MetaTrader 5
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Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/trend_indicators/fama
Пример: период от 11 до 250 интервал 10
Пример: период от 11 до 500 интервал 5
RSI Levels Filling
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с раскрашенными зонамиBreakdown OHLC 2
Индикатор отображает момент пересечения предыдущего бара. Использует стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW. Развитие первой версии
iMA Opposite Trade
Торговая стратегия по пересечению цены и индикатора iMA (Moving Average, MA) - в случае сигнала открываются две противоположные позиции.CCI Extremum Detection
В одном окне линия индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и цветная гистограмма экстремумов индикатора