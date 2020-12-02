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Two Coral Pivot - индикатор для MetaTrader 5
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Использовано два Индикатора Coral - индикатор для MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/code/22496
И Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/code/1114
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input group "---- Signal ----" input bool Inpyna = false; // 1 Coral>Coralcop Signal input bool Inpdoy = true; // 2 Coralcop Signal input bool Inptrei = false; // 3 Coral Signal Price input bool Inppatry = false; // 4 Pivot Signal Price input group "---- Filter ----" input bool InpFiltryC = false; // Filter Coral input bool InpFiltryP = false; // Filter Pivot input group "---- Coral ----" input double InpCoeff = 0.06349206; // Coefficient input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice = PRICE_CLOSE; // Applied price input string InpCoralHline = "Coral"; // "Color Line": name input color InpCoralColor = clrNONE; // "Color Line": color input group "---- Coralcop ----" input double InpCoeffcop = 0.22222222; // Coefficient input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPricecop = PRICE_CLOSE; // Applied price input string InpCoralcopHline = "Coralcop"; // "Color Line": name input color InpCoralcopColor = clrNONE; // "Color Line": color input group "---- Pivot Line ----" input int DayStartHour = 0; // Hour of day start input int DayStartMinute = 0; // Minute of day start input bool PivotsBufers = false; // Show the Pivot levels as the indicator bufers input bool AttachSundToMond = true; // Attach the sunday bars to monday input string InpS2Hline = "S2 Line"; // "S2 Line": name input string InpR2Hline = "R2 Line"; // "R2 Line": name input string InpPivotHline = "Pivot Line"; // "Pivot Line": name input color InpS2Color = clrRed; // "S2 Line": color input color InpR2Color = clrDeepSkyBlue; // "R2 Line": color input color InpPivotColor = clrOrange; // "Pivot Line": color
Советник-утилита по 'Fibonacci Expansion' (Расширение Фибоначчи)MACD Threshold Value
Два пороговых уровня на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)
Отображение индикатора iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма.2 MAs Other TimeFrame
Отображение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) со старших таймфреймов