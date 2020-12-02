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Индикаторы

Two Coral Pivot - индикатор для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
2613
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(8)
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Использовано два Индикатора Coral - индикатор для MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/code/22496

Scriptor 

 И   Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/code/1114

Dmitry Fedoseev 

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Two Coral Pivot

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input group             "---- Signal ----"
input bool               Inpyna             = false;          // 1 Coral>Coralcop Signal
input bool               Inpdoy             = true;           // 2 Coralcop Signal
input bool               Inptrei            = false;          // 3 Coral Signal Price
input bool               Inppatry           = false;          // 4 Pivot Signal Price
input group             "---- Filter ----"
input bool               InpFiltryC         = false;          // Filter Coral
input bool               InpFiltryP         = false;          // Filter Pivot
input group             "---- Coral ----"
input double             InpCoeff           = 0.06349206;     // Coefficient
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice    = PRICE_CLOSE;    // Applied price
input string             InpCoralHline       = "Coral";       // "Color Line": name
input color              InpCoralColor       = clrNONE;       // "Color Line": color
input group             "---- Coralcop ----"
input double             InpCoeffcop        = 0.22222222;     // Coefficient
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPricecop = PRICE_CLOSE;    // Applied price
input string             InpCoralcopHline   = "Coralcop";     // "Color Line": name
input color              InpCoralcopColor   = clrNONE;        // "Color Line": color
input group             "---- Pivot Line ----"
input int                DayStartHour       = 0;              // Hour of day start
input int                DayStartMinute     = 0;              // Minute of day start
input bool               PivotsBufers       = false;          // Show the Pivot levels as the indicator bufers
input bool               AttachSundToMond   = true;           // Attach the sunday bars to monday
input string             InpS2Hline         = "S2 Line";      // "S2 Line": name
input string             InpR2Hline         = "R2 Line";      // "R2 Line": name
input string             InpPivotHline      = "Pivot Line";   // "Pivot Line": name
input color              InpS2Color         = clrRed;         // "S2 Line": color
input color              InpR2Color         = clrDeepSkyBlue; // "R2 Line": color
input color              InpPivotColor      = clrOrange;      // "Pivot Line": color


    Fibonacci Expansion Fibonacci Expansion

    Советник-утилита по 'Fibonacci Expansion' (Расширение Фибоначчи)

    MACD Threshold Value MACD Threshold Value

    Два пороговых уровня на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    MA Other TimeFrame MA Other TimeFrame

    Отображение индикатора iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма.

    2 MAs Other TimeFrame 2 MAs Other TimeFrame

    Отображение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) со старших таймфреймов