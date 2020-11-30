CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACD Threshold Value - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2106
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание

Индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с двумя уровнями (два пороговых значения). Уровни отображаются в виде линий, но отрисовываются индикаторными буферами.

    MACD Threshold Value

    Рис. 1. MACD Threshold Value

    Сигналы: если гистограмма находится внутри двух уровней - это считается неподтвержденный сигнал. При выходе цены из зоны уровней можно рассматривать поиск сигналов индикатора MACD.

    Уровни задаются исключительно вручную.

      Reflex and Trendflex Reflex and Trendflex

      Индикаторы Reflex и Trendflex опубликованы John Ehlers в журнале "Stocks & Commodities" Feb. 2020 (6-8).

      MACD Stochastic Coral MACD Stochastic Coral

      Индикатор для поиска сигнала. Четыре Индикатора заложено в алгоритм.

      Fibonacci Expansion Fibonacci Expansion

      Советник-утилита по 'Fibonacci Expansion' (Расширение Фибоначчи)

      Two Coral Pivot Two Coral Pivot

      Использовано два Индикатора Coral - индикатор для MetaTrader 5 Scriptor И Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5 Dmitry Fedoseev