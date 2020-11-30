Описание

Индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с двумя уровнями (два пороговых значения). Уровни отображаются в виде линий, но отрисовываются индикаторными буферами.





Рис. 1. MACD Threshold Value

Сигналы: если гистограмма находится внутри двух уровней - это считается неподтвержденный сигнал. При выходе цены из зоны уровней можно рассматривать поиск сигналов индикатора MACD.

Уровни задаются исключительно вручную.