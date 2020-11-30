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MACD Threshold Value - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с двумя уровнями (два пороговых значения). Уровни отображаются в виде линий, но отрисовываются индикаторными буферами.
Рис. 1. MACD Threshold Value
Сигналы: если гистограмма находится внутри двух уровней - это считается неподтвержденный сигнал. При выходе цены из зоны уровней можно рассматривать поиск сигналов индикатора MACD.
Уровни задаются исключительно вручную.
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