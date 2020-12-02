Описание

Рисуем один индикатор iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма. В описании индикатора (на графике) отображается полная информация: символ, таймфрейм и параметры iMA). В окне 'Data Window' добавляется только символ и таймфрейм.





Рис. 1. MA Other TimeFrame