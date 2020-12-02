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MA Other TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Рисуем один индикатор iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма. В описании индикатора (на графике) отображается полная информация: символ, таймфрейм и параметры iMA). В окне 'Data Window' добавляется только символ и таймфрейм.
Рис. 1. MA Other TimeFrame
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