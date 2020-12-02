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Индикаторы

MA Other TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1849
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Описание

Рисуем один индикатор iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма. В описании индикатора (на графике) отображается полная информация: символ, таймфрейм и параметры iMA). В окне 'Data Window' добавляется только символ и таймфрейм.

    MA Other TimeFrame

    Рис. 1. MA Other TimeFrame

      Two Coral Pivot Two Coral Pivot

      Использовано два Индикатора Coral - индикатор для MetaTrader 5 Scriptor И Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5 Dmitry Fedoseev

      Fibonacci Expansion Fibonacci Expansion

      Советник-утилита по 'Fibonacci Expansion' (Расширение Фибоначчи)

      2 MAs Other TimeFrame 2 MAs Other TimeFrame

      Отображение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) со старших таймфреймов

      High Low Range Panel High Low Range Panel

      Информационная панель: выводит максимальную и минимальную цену от указанной даты