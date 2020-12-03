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Индикаторы

2 MAs Other TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1822
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Описание

На графике отображается две линии - два индикатора iMA (Moving Average, MA) со старших таймфреймов. В описании индикатора (на графике) отображается полная информация: символ, таймфрейм и параметры iMA). В окне 'Data Window' добавляется только символ и таймфрейм.

    2 MAs Other TimeFrame

    Рис. 1. 2 MAs Other TimeFrame

    Рисунок показывает первый старт индикатора - при работе онлайн последний бар текущего графика будет постоянно менять отрисовку - так как индикатор iMA всегда пересчитывает нулевой бар. Зато при работе онлайн можно видеть изменение значений iMA.

      MA Other TimeFrame MA Other TimeFrame

      Отображение индикатора iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма.

      Two Coral Pivot Two Coral Pivot

      Использовано два Индикатора Coral - индикатор для MetaTrader 5 Scriptor И Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5 Dmitry Fedoseev

      High Low Range Panel High Low Range Panel

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      Live positions to csv Live positions to csv

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