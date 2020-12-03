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2 MAs Other TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
На графике отображается две линии - два индикатора iMA (Moving Average, MA) со старших таймфреймов. В описании индикатора (на графике) отображается полная информация: символ, таймфрейм и параметры iMA). В окне 'Data Window' добавляется только символ и таймфрейм.
Рис. 1. 2 MAs Other TimeFrame
Рисунок показывает первый старт индикатора - при работе онлайн последний бар текущего графика будет постоянно менять отрисовку - так как индикатор iMA всегда пересчитывает нулевой бар. Зато при работе онлайн можно видеть изменение значений iMA.
Отображение индикатора iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма.Two Coral Pivot
Использовано два Индикатора Coral - индикатор для MetaTrader 5 Scriptor И Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5 Dmitry Fedoseev
Информационная панель: выводит максимальную и минимальную цену от указанной датыLive positions to csv
Скрипт сохраняет информацию по позициям в scv файл