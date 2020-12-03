Описание

На графике отображается две линии - два индикатора iMA (Moving Average, MA) со старших таймфреймов. В описании индикатора (на графике) отображается полная информация: символ, таймфрейм и параметры iMA). В окне 'Data Window' добавляется только символ и таймфрейм.





Рис. 1. 2 MAs Other TimeFrame

Рисунок показывает первый старт индикатора - при работе онлайн последний бар текущего графика будет постоянно менять отрисовку - так как индикатор iMA всегда пересчитывает нулевой бар. Зато при работе онлайн можно видеть изменение значений iMA.