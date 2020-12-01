Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fibonacci Expansion - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2778
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание утилиты
Советник работает с объектом 'Fibonacci Expansion' (Расширение Фибоначчи) и этот объект пользователь должен вручную нанести на график. Имя объекта должно совпадать с параметром 'Fibonacci Expansion: Name'.
Рекомендации по работе: сначала нанесите объект 'Fibonacci Expansion' (Расширение Фибоначчи) на график, но имя задайте ОТЛИЧНОЕ от 'Fibonacci Expansion: Name' - такой прием даст Вам возможность настроить объект. После того, как объект настроен, можно заменить ему имя на 'Fibonacci Expansion: Name'.
Торговые сигналы:
ВНИМАНИЕ: При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- сигнал BUY: текущий бар пробивает уровень 61.8 снизу-вверх
- сигнал SELL: текущий бар пробивает уровень 61.8 сверху вниз
Рис. 1. Fibonacci Expansion - сигнал на открытие SELL позиции
Особенности:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Два пороговых уровня на индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Reflex and Trendflex
Индикаторы Reflex и Trendflex опубликованы John Ehlers в журнале "Stocks & Commodities" Feb. 2020 (6-8).
Использовано два Индикатора Coral - индикатор для MetaTrader 5 Scriptor И Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5 Dmitry FedoseevMA Other TimeFrame
Отображение индикатора iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма.