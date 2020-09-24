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Multi Signals 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2958
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Развитие первой версии (Multi Signals)

Добавлены такие опции:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
  • Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Описание предыдущей версии:

Скомпоновать в одном советнике сигналы сразу с трёх индикаторов. При этом иметь возможность любой из трёх индикаторов отключать/подключать.

iADX (Average Directional Movement Index, ADX):

Сигнал проверяется на баре #ADX signal bar. Открываем позицию BUY, если +DI поднимается выше -DI, и позицию SELL, когда +DI опускается ниже -DI.

iCCI (Commodity Channel Index, CCI):

Сигнал перекупленности/перепроданности проверяется на баре #CCI signal bar. Открываем позицию BUY, если индикатор опускается ниже значения "-100" и открываем позицию SELL, когда индикатор подымается выше значения "+100".

iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD):

Сигналы проверяется на баре #MACD signal bar. iMACD индикатор имеет два сигнала на пересечение: 

    • пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда iMACD поднимается выше сигнальной линии — открываем позицию BUY, а когда опускается ниже сигнальной линии — открываем позицию SELL, а когда поднимается выше сигнальной линии — открываем позицию BUY. 
    • пересечения iMACD нулевой линии вверх/вниз.

Multi Signals 2


Подробнее о настройках советника:


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
  • Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
  • Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder

ADX, iCCI и MACD:

Параметры индикаторов ADX, CCI и MACD. Флаги 'Use XXX' включают/отключают сигналы индикатора.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

MA Horizontal Line Two TimeFrames MA Horizontal Line Two TimeFrames

Отображает горизонтальными линиями текущее значение индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов

CORR CORR

Скрипт показывает коэффициенты корреляции инструментов

Volume custom Volume custom

Индикатор для каждого таймфрейма рассчитывает объем по ценам и объему M1.

VIDYA Corridor VIDYA Corridor

Уровни максимальных и минимальных цен относительно индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)