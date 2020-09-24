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Multi Signals 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Развитие первой версии (Multi Signals)
Добавлены такие опции:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Описание предыдущей версии:
Скомпоновать в одном советнике сигналы сразу с трёх индикаторов. При этом иметь возможность любой из трёх индикаторов отключать/подключать.
iADX (Average Directional Movement Index, ADX):
Сигнал проверяется на баре #ADX signal bar. Открываем позицию BUY, если +DI поднимается выше -DI, и позицию SELL, когда +DI опускается ниже -DI.
iCCI (Commodity Channel Index, CCI):
Сигнал перекупленности/перепроданности проверяется на баре #CCI signal bar. Открываем позицию BUY, если индикатор опускается ниже значения "-100" и открываем позицию SELL, когда индикатор подымается выше значения "+100".
iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD):
Сигналы проверяется на баре #MACD signal bar. iMACD индикатор имеет два сигнала на пересечение:
- пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда iMACD поднимается выше сигнальной линии — открываем позицию BUY, а когда опускается ниже сигнальной линии — открываем позицию SELL, а когда поднимается выше сигнальной линии — открываем позицию BUY.
- пересечения iMACD нулевой линии вверх/вниз.
Подробнее о настройках советника:
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Time control:
В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder
ADX, iCCI и MACD:
Параметры индикаторов ADX, CCI и MACD. Флаги 'Use XXX' включают/отключают сигналы индикатора.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Отображает горизонтальными линиями текущее значение индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймовCORR
Скрипт показывает коэффициенты корреляции инструментов
Индикатор для каждого таймфрейма рассчитывает объем по ценам и объему M1.VIDYA Corridor
Уровни максимальных и минимальных цен относительно индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)