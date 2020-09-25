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VIDYA Corridor - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать уровни максимальных цен (если цена High находится над индикатором VIDyA) и минимальных цен (если цена Low находится под индикатором VIDyA)
Рис. 1. VIDYA Corridor
Volume custom
Индикатор для каждого таймфрейма рассчитывает объем по ценам и объему M1.Multi Signals 2
Развитие первой версии: 'Multi Signals'
MACD Custom Averaging
Модифицированный индикатор MACD: можно настаивать параметры обоих Moving AverageStdDev Histogram
StdDev в виде цветной гистограммы