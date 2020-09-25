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Индикаторы

VIDYA Corridor - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2370
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

Показать уровни максимальных цен (если цена High находится над индикатором VIDyA) и минимальных цен (если цена Low находится под индикатором VIDyA)

VIDYA Corridor

Рис. 1. VIDYA Corridor

Volume custom Volume custom

Индикатор для каждого таймфрейма рассчитывает объем по ценам и объему M1.

Multi Signals 2 Multi Signals 2

Развитие первой версии: 'Multi Signals'

MACD Custom Averaging MACD Custom Averaging

Модифицированный индикатор MACD: можно настаивать параметры обоих Moving Average

StdDev Histogram StdDev Histogram

StdDev в виде цветной гистограммы