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MA Horizontal Line Two TimeFrames - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить на графике два индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов - но в обычном виде, а в виде горизонтальных линий: линия показывает последнее (текущее) значение индикатора.
Для индикаторов и линий доступны все настройки.
ВНИМАНИЕ: В индикаторе нет контроля линий - если Вы удалите линию (или обе линии), то восстановить её можно или переключив таймфрейм или выгрузить и заново загрузить индикатор.
Рис. 1. MA Horizontal Line Two TimeFrames
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Развитие первой версии: 'Multi Signals'Volume custom
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