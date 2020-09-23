Идея индикатора

Отобразить на графике два индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов - но в обычном виде, а в виде горизонтальных линий: линия показывает последнее (текущее) значение индикатора.

Для индикаторов и линий доступны все настройки.

ВНИМАНИЕ: В индикаторе нет контроля линий - если Вы удалите линию (или обе линии), то восстановить её можно или переключив таймфрейм или выгрузить и заново загрузить индикатор.







Рис. 1. MA Horizontal Line Two TimeFrames