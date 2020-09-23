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Индикаторы

MA Horizontal Line Two TimeFrames - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3426
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить на графике два индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов - но в обычном виде, а в виде горизонтальных линий: линия показывает последнее (текущее) значение индикатора.

Для индикаторов и линий доступны все настройки.

ВНИМАНИЕ: В индикаторе нет контроля линий - если Вы удалите линию (или обе линии), то восстановить её можно или переключив таймфрейм или выгрузить и заново загрузить индикатор.

MA Horizontal Line Two TimeFrames

Рис. 1. MA Horizontal Line Two TimeFrames

CORR CORR

Скрипт показывает коэффициенты корреляции инструментов

iStochastic Ornament iStochastic Ornament

Стратегия на базе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - поиск двух зон

Multi Signals 2 Multi Signals 2

Развитие первой версии: 'Multi Signals'

Volume custom Volume custom

Индикатор для каждого таймфрейма рассчитывает объем по ценам и объему M1.