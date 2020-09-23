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CORR - скрипт для MetaTrader 5
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- 1897
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iStochastic Ornament
Стратегия на базе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - поиск двух зонRenko Level Fills
Изменён стиль рисования пользовательского индикатора 'Renko Level'
MA Horizontal Line Two TimeFrames
Отображает горизонтальными линиями текущее значение индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймовMulti Signals 2
Развитие первой версии: 'Multi Signals'