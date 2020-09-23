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CORR - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
1897
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт показывает коэффициенты корреляции пар на выбранном ТФ на указанном числе свечей.


Ячейки в которых коэффициент выше заданного выделяются цветом.

Параметры


Скрипт создан для подбора инструментов для советников NEW SH и BANCOMAT 

iStochastic Ornament iStochastic Ornament

Стратегия на базе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - поиск двух зон

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Изменён стиль рисования пользовательского индикатора 'Renko Level'

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Отображает горизонтальными линиями текущее значение индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов

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Развитие первой версии: 'Multi Signals'