Multi Signals

Идея торговой стратегии

Скомпоновать в одном советнике сигналы сразу с трёх индикаторов. При этом иметь возможность любой из трёх индикаторов отключать/подключать.

iADX (Average Directional Movement Index, ADX):

Сигнал проверяется на баре #ADX signal bar. Открываем позицию BUY, если +DI поднимается выше -DI, и позицию SELL, когда +DI опускается ниже -DI.

iCCI (Commodity Channel Index, CCI):

Сигнал перекупленности/перепроданности проверяется на баре #CCI signal bar. Открываем позицию BUY, если индикатор опускается ниже значения "-100" и открываем позицию SELL, когда индикатор подымается выше значения "+100".

iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD):

Сигналы проверяется на баре #MACD signal bar. iMACD индикатор имеет два сигнала на пересечение:

пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда iMACD поднимается выше сигнальной линии — открываем позицию BUY, а когда опускается ниже сигнальной линии — открываем позицию SELL, а когда поднимается выше сигнальной линии — открываем позицию BUY.

пересечения iMACD нулевой линии вверх/вниз.









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.