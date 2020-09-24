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Индикаторы

Volume custom - индикатор для MetaTrader 5

Lilita Bogachkova
Lilita Bogachkova

Lilita Bogachkova

16 кодов 26 тем 2014 комментариев
Просмотров:
3070
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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USDCHFM30

Доступны два типа расчетов;

* соотношение цена-объем бара M1;

* только объем бара M1;

    Multi Signals 2 Multi Signals 2

    Развитие первой версии: 'Multi Signals'

    MA Horizontal Line Two TimeFrames MA Horizontal Line Two TimeFrames

    Отображает горизонтальными линиями текущее значение индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов

    VIDYA Corridor VIDYA Corridor

    Уровни максимальных и минимальных цен относительно индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

    MACD Custom Averaging MACD Custom Averaging

    Модифицированный индикатор MACD: можно настаивать параметры обоих Moving Average