Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Volume custom - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3070
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Доступны два типа расчетов;
* соотношение цена-объем бара M1;
* только объем бара M1;
Multi Signals 2
Развитие первой версии: 'Multi Signals'MA Horizontal Line Two TimeFrames
Отображает горизонтальными линиями текущее значение индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов
VIDYA Corridor
Уровни максимальных и минимальных цен относительно индикатора iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)MACD Custom Averaging
Модифицированный индикатор MACD: можно настаивать параметры обоих Moving Average