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Индикаторы

Renko Level Fills - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3289
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Идея индикатора

Изменение стиля рисования индикатора Renko Level.

В предыдущей редакции индикатор рисовался стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 и гистограмма не очень хорошо смотрелась на графике. Теперь стиль рисования DRAW_FILLING и график стало видно лучше:

Renko Level Fills

Рис. 1. Сравнение предыдущей версии и новой

RSI Extreme Dot RSI Extreme Dot

На основном графике (не в подокне) отметить бары, на которых есть экстремальные значения индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)

RSI LiDo RSI LiDo

Кроме стандартного индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) добавляется ещё один стиль рисования и четыре уровня

iStochastic Ornament iStochastic Ornament

Стратегия на базе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - поиск двух зон

CORR CORR

Скрипт показывает коэффициенты корреляции инструментов