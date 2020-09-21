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Renko Level Fills - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Изменение стиля рисования индикатора Renko Level.
В предыдущей редакции индикатор рисовался стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 и гистограмма не очень хорошо смотрелась на графике. Теперь стиль рисования DRAW_FILLING и график стало видно лучше:
Рис. 1. Сравнение предыдущей версии и новой
RSI Extreme Dot
На основном графике (не в подокне) отметить бары, на которых есть экстремальные значения индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)RSI LiDo
Кроме стандартного индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) добавляется ещё один стиль рисования и четыре уровня
iStochastic Ornament
Стратегия на базе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - поиск двух зонCORR
Скрипт показывает коэффициенты корреляции инструментов