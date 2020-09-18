Идея индикатора

Идея взята с индикатора rsi_lido.mq4.

Добавить к стандартному индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) четыре уровня ('25', '35', 65' и '75') и ещё один стиль рисования DRAW_ARROW - который рисует точки. На черном фоне такой индикатор смотрится очень красиво.





Рис. 1. RSI LiDo