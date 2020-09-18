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RSI LiDo - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Идея взята с индикатора rsi_lido.mq4.
Добавить к стандартному индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) четыре уровня ('25', '35', 65' и '75') и ещё один стиль рисования DRAW_ARROW - который рисует точки. На черном фоне такой индикатор смотрится очень красиво.
Рис. 1. RSI LiDo
Модифицированный индикатор 'ADX Extremum' - индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки, плюс теперь проигрывается звуковой файл и звучит AlertStochastic Other TimeFrame EA
Торговая стратегия на двух индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - с текущего таймфрейма и с другого.
На основном графике (не в подокне) отметить бары, на которых есть экстремальные значения индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)Renko Level Fills
Изменён стиль рисования пользовательского индикатора 'Renko Level'