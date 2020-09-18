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Индикаторы

RSI LiDo - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2839
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Идея взята с индикатора rsi_lido.mq4.

Добавить к стандартному индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) четыре уровня ('25', '35', 65' и '75') и ещё один стиль рисования DRAW_ARROW - который рисует точки. На черном фоне такой индикатор смотрится очень красиво.

RSI LiDo

Рис. 1. RSI LiDo

ADX Extremum Alert ADX Extremum Alert

Модифицированный индикатор 'ADX Extremum' - индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки, плюс теперь проигрывается звуковой файл и звучит Alert

Stochastic Other TimeFrame EA Stochastic Other TimeFrame EA

Торговая стратегия на двух индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - с текущего таймфрейма и с другого.

RSI Extreme Dot RSI Extreme Dot

На основном графике (не в подокне) отметить бары, на которых есть экстремальные значения индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Renko Level Fills Renko Level Fills

Изменён стиль рисования пользовательского индикатора 'Renko Level'