Идея индикатора

Показать бары, на которых значения iRSI (Relative Strength Index, RSI) находятся выше или ниже уровней ('RSI: Level UP', 'RSI: Level DOWN').





Рис. 1. RSI Extreme Dot

Стратегия использования индикатора.

Использовать на небольших таймфреймах (от M5 до H1). Набирать позиция, если сигнал в том-же направлении окажется ниже предыдущего сигнала. При получении противоположного сигнала закрыть все позиции.