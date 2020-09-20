CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI Extreme Dot - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2502
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Показать бары, на которых значения iRSI (Relative Strength Index, RSI) находятся выше или ниже уровней ('RSI: Level UP', 'RSI: Level DOWN').

RSI Extreme Dot

Рис. 1. RSI Extreme Dot

Стратегия использования индикатора.

Использовать на небольших таймфреймах (от M5 до H1). Набирать позиция, если сигнал в том-же направлении окажется ниже предыдущего сигнала. При получении противоположного сигнала закрыть все позиции.

RSI LiDo RSI LiDo

Кроме стандартного индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) добавляется ещё один стиль рисования и четыре уровня

ADX Extremum Alert ADX Extremum Alert

Модифицированный индикатор 'ADX Extremum' - индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки, плюс теперь проигрывается звуковой файл и звучит Alert

Renko Level Fills Renko Level Fills

Изменён стиль рисования пользовательского индикатора 'Renko Level'

iStochastic Ornament iStochastic Ornament

Стратегия на базе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - поиск двух зон