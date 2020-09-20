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RSI Extreme Dot - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать бары, на которых значения iRSI (Relative Strength Index, RSI) находятся выше или ниже уровней ('RSI: Level UP', 'RSI: Level DOWN').
Рис. 1. RSI Extreme Dot
Стратегия использования индикатора.
Использовать на небольших таймфреймах (от M5 до H1). Набирать позиция, если сигнал в том-же направлении окажется ниже предыдущего сигнала. При получении противоположного сигнала закрыть все позиции.
Кроме стандартного индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) добавляется ещё один стиль рисования и четыре уровняADX Extremum Alert
Модифицированный индикатор 'ADX Extremum' - индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки, плюс теперь проигрывается звуковой файл и звучит Alert
Изменён стиль рисования пользовательского индикатора 'Renko Level'iStochastic Ornament
Стратегия на базе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - поиск двух зон