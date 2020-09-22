Идея торговой стратегии

Искать две зоны индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) в которых он выше уровня 80 или ниже уровня 20. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара.





Торговые сигналы:





Рис. 1. iStochastic Ornament

На примере рисунка 1.

Зона #1: индикатор Stochastic заходит за уровень 80, находится там как минимум один бар, а затем покидает уровень 80. Запоминаем максимальную цену зоны #1. Дальше аналогично ищем зону #2 - в момент, когда индикатор покидает зону #2 сравниваем максимальные цены в зоне #1 и в зоне #2. Если максимальная цена зоны #2 окажется больше - это сигнал на открытие позиции BUY.

Аналогично ищется сигнал на открытие SELL - только теперь ждем захода и выхода индикатора за уровень 20.





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') Текущий бар - бар #1, так как поиск сигнала ТОЛЬКО в момент рождения нового бара

Параметр ' Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать - ОТСУТСТВУЕТ

' - ограничение в какую сторону торговать - ОТСУТСТВУЕТ Параметр ' Use time control ' - временной интервал поиска торговых сигналов - ОТСУТСТВУЕТ

' Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'. dd Stochastic Other

Stochastic:

Параметры индикатора Stochastic

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.