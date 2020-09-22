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iStochastic Ornament - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Искать две зоны индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) в которых он выше уровня 80 или ниже уровня 20. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара.
Торговые сигналы:
Рис. 1. iStochastic Ornament
На примере рисунка 1.
Зона #1: индикатор Stochastic заходит за уровень 80, находится там как минимум один бар, а затем покидает уровень 80. Запоминаем максимальную цену зоны #1. Дальше аналогично ищем зону #2 - в момент, когда индикатор покидает зону #2 сравниваем максимальные цены в зоне #1 и в зоне #2. Если максимальная цена зоны #2 окажется больше - это сигнал на открытие позиции BUY.
Аналогично ищется сигнал на открытие SELL - только теперь ждем захода и выхода индикатора за уровень 20.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- Текущий бар - бар #1, так как поиск сигнала ТОЛЬКО в момент рождения нового бара
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать - ОТСУТСТВУЕТ
- Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов - ОТСУТСТВУЕТ
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'. dd Stochastic Other
Stochastic:
Параметры индикатора Stochastic
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Изменён стиль рисования пользовательского индикатора 'Renko Level'RSI Extreme Dot
На основном графике (не в подокне) отметить бары, на которых есть экстремальные значения индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)
Скрипт показывает коэффициенты корреляции инструментовMA Horizontal Line Two TimeFrames
Отображает горизонтальными линиями текущее значение индикатора iMA (Moving Average, MA) с двух таймфреймов