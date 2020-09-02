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Индикаторы

Daily Bar 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2298
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Развитие индикатора Daily Bar: При помощи стиля рисования DRAW_COLOR_CANDLES нарисовать справа от графика свечу таймфрейма D1. В версии 2 добавлена отрисовка ещё одной свечи - её таймрфейм задаётся в настройках

Daily Bar 2

Рис. 1. Daily Bar 2

Название таймфреймов отображаются в окне 'Data Window'.

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