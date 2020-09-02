Daily Bar 2

Канал Келтнера со стандартным усреднением и с усреднением по индикатору ATR

Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) плюс десять уровней мартингейла

Показать в одном окне индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и этот же индикатор, только сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)

Простая панель выводит на экран прибыль за месяц, за неделю и за день