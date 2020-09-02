Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Daily Bar 2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2298
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Развитие индикатора Daily Bar: При помощи стиля рисования DRAW_COLOR_CANDLES нарисовать справа от графика свечу таймфрейма D1. В версии 2 добавлена отрисовка ещё одной свечи - её таймрфейм задаётся в настройках
Рис. 1. Daily Bar 2
Название таймфреймов отображаются в окне 'Data Window'.
iRSI Martingale 10 Levels
Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) плюс десять уровней мартингейлаКанал Келтнера (Keltner channel)
Канал Келтнера со стандартным усреднением и с усреднением по индикатору ATR
MA on CCI
Показать в одном окне индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и этот же индикатор, только сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA)Simple Profit By Periods Panel
Простая панель выводит на экран прибыль за месяц, за неделю и за день