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Индикаторы

MA on CCI - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2316
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Пользовательский индикатор отображает в подокне две линии: индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и этот же индикатор, только сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA). Параметры обоих индикаторов задаются во входных параметрах. Также можно указать свои уровни - это пригодится для тестирования советников на базе этого индикатора: в визуальном режиме тестирования индикатор будет отображать заданные уровни, а не уровни используемые по-умолчанию в стандартном CCI.

MA on CCI

Рис. 1. MA on CCI


MA on CCI

Рис. 2. MA on CCI (более крупный масштаб)


Daily Bar 2 Daily Bar 2

Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1 и ещё одну свечу на заданном таймфрейме

iRSI Martingale 10 Levels iRSI Martingale 10 Levels

Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) плюс десять уровней мартингейла

Simple Profit By Periods Panel Simple Profit By Periods Panel

Простая панель выводит на экран прибыль за месяц, за неделю и за день

MA on ATR Color N bars MA on ATR Color N bars

Индикатор тренда на N барах. Сглаженный iATR (Average True Range, ATR) при помощи iMA (Moving Average, MA)