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MA on CCI - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Пользовательский индикатор отображает в подокне две линии: индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и этот же индикатор, только сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA). Параметры обоих индикаторов задаются во входных параметрах. Также можно указать свои уровни - это пригодится для тестирования советников на базе этого индикатора: в визуальном режиме тестирования индикатор будет отображать заданные уровни, а не уровни используемые по-умолчанию в стандартном CCI.
Рис. 1. MA on CCI
Рис. 2. MA on CCI (более крупный масштаб)
Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1 и ещё одну свечу на заданном таймфреймеiRSI Martingale 10 Levels
Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) плюс десять уровней мартингейла
Простая панель выводит на экран прибыль за месяц, за неделю и за деньMA on ATR Color N bars
Индикатор тренда на N барах. Сглаженный iATR (Average True Range, ATR) при помощи iMA (Moving Average, MA)