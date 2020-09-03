Идея индикатора

Пользовательский индикатор отображает в подокне две линии: индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и этот же индикатор, только сглаженный при помощи iMA (Moving Average, MA). Параметры обоих индикаторов задаются во входных параметрах. Также можно указать свои уровни - это пригодится для тестирования советников на базе этого индикатора: в визуальном режиме тестирования индикатор будет отображать заданные уровни, а не уровни используемые по-умолчанию в стандартном CCI.





Рис. 1. MA on CCI





Рис. 2. MA on CCI (более крупный масштаб)



