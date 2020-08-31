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Канал Келтнера (Keltner channel) - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 2886
- Рейтинг:
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- Опубликован:
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Индикатор канала Кельтнера с умножителем и двумя способами расчета границ:
- Усреднением размера тела свечи
- Усреднением данных индикатора ATR
Stochastic Intersection Arrow 2
На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Добавлены уведомления при возникновении сигналаSimple iMA Above Below
Максимально облегченный код торговли по iMA (Moving Average,MA) относительно цены Close
iRSI Martingale 10 Levels
Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) плюс десять уровней мартингейлаDaily Bar 2
Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1 и ещё одну свечу на заданном таймфрейме