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Индикаторы

Канал Келтнера (Keltner channel) - индикатор для MetaTrader 5

Chester W. Keltner
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
2886
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор канала Кельтнера с умножителем и двумя способами расчета границ:

  • Усреднением размера тела свечи
  • Усреднением данных индикатора ATR


    Stochastic Intersection Arrow 2 Stochastic Intersection Arrow 2

    На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Добавлены уведомления при возникновении сигнала

    Simple iMA Above Below Simple iMA Above Below

    Максимально облегченный код торговли по iMA (Moving Average,MA) относительно цены Close

    iRSI Martingale 10 Levels iRSI Martingale 10 Levels

    Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) плюс десять уровней мартингейла

    Daily Bar 2 Daily Bar 2

    Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1 и ещё одну свечу на заданном таймфрейме