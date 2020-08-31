На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Добавлены уведомления при возникновении сигнала

Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) плюс десять уровней мартингейла

Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1 и ещё одну свечу на заданном таймфрейме